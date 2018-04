Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Potrivit Organizației Mondiale a Turismului Națiunilor Unite, turismul mondial tocmai a atins punctul sau cel mai inalt in ultimii șapte ani. De fapt, datele preliminare ale organizațiilor arata ca peste un miliard de persoane au calatorit pe plan internațional anul trecut, cu o creștere…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…