Stiri pe aceeasi tema

- "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un Animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis miercuri Donald Trump prin Twitter. "Regimul…

- Președintele american a publicat cu puțin timp in urma um mesaj ingrijorator pe contul sau de Twitter in care spune: ”Rusia promite ca va dobora toate rachetele care vor fi trase catre Siria....

- Președintele SUA, Donald Trump, reacționeaza extrem de dur, dupa ce Rusia a anunțat ca va dobori rachetele occidentale trase in Siria. Trump le-a transmis rușilor sa se pregateasca, pentru ca in Siria vor ajunge rachete ”noi și smart”.”Rusia promite sa doboare toate rachetele trase in Siria.…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. - continua -

- Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dura pe Twitter la adresa Rusiei, care a anunțat ca va dobori orice racheta americana care va ținti Siria. „Pregatiți-va, pentru ca vor veni rachetele”, a scris liderul de la Casa Alba. „Rusia promite sa doboare toate rachetele trase spre Siria.…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…