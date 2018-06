Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in dosarul fostei sefe AEP Ana Maria Patru! Judecatoarea Brandusa Elena Gheorghe de la Sectia penala a Tribunalului Bucuresti i-a obligat pe procurorii Lucian Onea (foto) si Cerasela Raileanu de la unitatea de elita DNA Ploiesti sa desecretizeze lista martorilor cu identitate…

- Judecatoarea Brandușa Elena Gheorghe de la Secția penala a Tribunalului București le-a cerut procurorilor Lucian Onea și Cerasela Raileanu de la DNA Ploiești desecretizarea listei de martori cu identitate protejata folosiți in dosarul Anei Maria Patru.

- Sectia a IV-a Civila a Tribunalului Bucuresti a interzis provizoriu eMag sa comercializeze anumite produse, cerand si retragerea de indata de pe piata a altora, „care poarta in mod neautorizat semne identice sau similare” cu ale unor marci inregistrate.

- Judecatorii ICCJ Horia Șelaru, Francisca Vasile și Lavinia Lefterache au stabilit, definitiv, condamnarea la pedepse cu executare de șapte, respectiv șase ani, a fostelor judecatoare ale Tribunalului București, Antoanela Costache și Viorica Dinu. Decizia este definitiva iar judecatoarele urmeaza sa…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis luni suspendarea din functie a judecatoarei Elena Burlan-Puscas de la Tribunalul Bucuresti, arestata la domiciliu intr-un dosar de coruptie. "Constata suspendarea din functia de judecator a doamnei Elena Burlan-Puscas, judecator in cadrul Tribunalului…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au cerut, joi, instantei arestarea preventiva a Elenei Burlan-Puscas, judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita. Judecatoarea este cea care a aprobat masurile preventive in dosarul Black Cube.OFICIAL:…

- EVOINSOL SPRL cu sediul in Bucuresti, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6, in calitate de administrator judiciar al S.C. ARCADIA 2000 S.A. – in reorganizare, cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 62-68, sector 3, nr. de inreg. la ORC: J40/143/1999, CUI: RO 11369861, societate in reorganizare…

- Judecatorii englezi de la Westminster Court of London au decis extradarea omului de afaceri Alexander Adamescu. Judecatorii au decis sa inceapa procedurile de extradare, care se vor finaliza in 17 zile, incepand de astazi. Alexander Adamescu are dreptul la recurs, dar chiar și așa, decizia va fi pusa…