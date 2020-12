BREAKING NEWS! Numărul de decese a crescut brusc Pana astazi, 18 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 582.786 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 484.948 de pacienți au fost declarați vindecați. Toata Romania va fi vaccinata! Nelu Tataru a spus data la care incepe campania In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.340 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

