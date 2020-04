Președintele solicita Guvernului sa revina asupra acordului incheiat cu Biserica Ortodoxa de a permite cetațenilor sa mearga la biserica. Principalele declarații: ”Astazi suntem in prima zi din starea de urgența prelungita. Din pacate, nu avem motiv de relaxare. Avem peste 7.200 de persoane infectate. Avem de ieri pana astazi 20 de decese. Avem de ieri pana astazi 340 de persoane in plus infectate cu coronavirus. Deci, nici vorba de relaxare. Ca sa fie foarte, foarte clar ce am spus ieri și poate nu a ajuns foarte limpede la toata lumea. Cuvantul de ordine este stați acasa. Este regretabil…