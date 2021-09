Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a obținut majoritatea voturilor la Congresul PNL de sambata, 25 septembrie. El a caștigat astfel competiția cu Ludovic Orban, fostul președinte al liberalilor. Au votat 4.874 de delegați la acest congres, care a avut parte de incidente: huiduieli, imbulzeala, voturi fotografiate și acuzații…

- Ludovic Orban a acuzat sâmbata ca, la Congresul PNL, delegaților din 14 organizații liberale li s-a cerut clar sa arate cu cine au votat pentru funcția de președinte. ”Sunt oameni din 14 organizații carora li s-a cerut clar sa-și arate votul”, a susținut Orban, dând exemplul…

- Meteorologii au actualizat avertizarea anterioara de furtuni și instabilitate atmosferica și au emis un nou Cod Portocaliu pentru sudul, centrul și estul Romaniei, valabil de la ora 14 și pana maine dimineața. Potrivit meteorologilor in intervalul 18 august, ora 14.00 – 19 august, ora 06.00, in nordul…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat, valabila sambata si duminica pentru București și pentru 25 de judete. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sambata in sudul si in estul tarii valul de caldura va persista si va fi canicula, iar…

- La Valcea, deputatul Cristian Buican și-a adjudecat funcția depașindu-l la scor pe contracandidatul Gheorghe Pasat, din tabara Citu.Și la Braila, echipa lui Orban a caștigat alegerile, prin Alexandru Popa, in timp ce in județul Olt, senatorul Liviu Dumitru Voiculescu a fost ales presedinte.Potrivit…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. Ludovic Orban a ajuns in sala unde se desfașoara alegerile din filiala PNL Iași in timpul discursului premierul Florin Cițu,…

- Nelu Tataru a fost reconfirmat vineri in funcția de președinte al organizației PNL Vaslui. Tataru a anunțat ca susține candidatura lui Florin Cițu la șefia partidului. „Mulțumesc colegilor liberali care m-au reconfirmat azi, prin vot democratic, in fruntea organizației județene a PNL Vaslui. Echipa…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a fost reales, vineri, în functia de presedinte al PNL Vaslui, informeaza News.ro. „Echipa PNL Vaslui sustine candidatura premierului Florin Cîtu, garantie pentru dezvoltarea Moldovei”, a transmis Tataru, imediat dupa reconfirmarea în…