BREAKING: Încă o fetiță de 6 ani, moartă de covid! 350 de decese în ultimele 24 de ore 350 de morți de Covid au fost raportați in ultimele 24 de ore, și 15.239 de infectari (din 69.000 de teste), potrivit Grupului de Comunicare Strategica. La Terapie Intensiva sunt internați 1.739 de pacienți. Printre decese este și o fetița de 6 ani din județul Argeș, care prezenta comorbiditati. O alta fata de 17 ani din Buzau a murit. Ea avea comorbiditați și era nevaccinata. BULETIN DE PRESA – 16 octombrie 2021, ora 13.00 Pana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.445.714 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 5.468 sunt ale unor pacienți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

