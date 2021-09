BREAKING! Bucureștiul trece în scenariul roșu COVID Bucureștiul trece in scenariul roșu COVID, dupa ce rata de infectare a ajuns miercuri la 3,3 la mie, de la care certificatul verde devine obligatoriu pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. Instituția prefectului a anunțat ca rata de infectare a ajuns la 3,3 la mia de locuitori. Marți, rata de incidența era 2,90 la mie, iar luni – 2,57 la mie. Pentru ca certificatul verde sa devina obligatoriu in Capitala este necesara intrunirea Comitetului pentru Situații de Urgența al Municipiului București. Ședința urmeaza sa aiba loc miercuri, potrivit surselor G4Media.ro. Certificatul verde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

