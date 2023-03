Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea servita intr-un spital, apreciata de un prestigios ghid gastronomic, Gault & Millau. Spitalul a adus experti de la Gault & Millau pentru a examina mancarea si a oferi sfaturi pentru imbunatatirea meselor, in special in ceea ce priveste preparatele din peste, sosurile si mancarurile din cartofi.…

- Mancarea servita intr-un spital din vestul Belgiei a fost apreciata de un prestigios ghid de restaurante francez, informeaza Reuters.AZ Groeninge, situat in orasul Kortrijk, a devenit primul spital din Benelux recunoscut oficial de Gault & Millau pentru calitatea preparatelor pe care le serveste…

- Se marcheaza 50 de ani de cand DJ Kool Herc (Clive Campbell), in varsta de 18 ani, a prezentat pentru prima data mixul hip-hop la o petrecere de lansare din Bronx. Facand acest lucru, el a inițiat, fara sa vrea, una dintre cele mai influente mișcari din istoria culturala, care s-a dezvoltat in deceniile…

- O fosta casa de taxare supranumita „cea mai mica locuința din Marea Britanie”, cu o inalțime de doar doi metri, a fost scoasa la vanzare pentru aproximativ 80.000 de euro. Proprietatea unica de 2,5 metri, clasificata in gradul II, este situata in satul Newton Poppleford, langa Sidmouth, Devon. Ye Olde…

- Tzanca Uraganu și-a deschis o shaormerie in urma cu doua luni, iar primele nereguli au fost deja gasite. Aurotitatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a decis ca afacerea celebrului manelist sa fie inchisa. Manelistul a adaugat ca temperatura in cazul tuturor sosurilor trebuie sa fie una cuprinse…

- O fetița le-a cerut polițiștilor dintr-un orașel din Rhode Island sa testeze fursecurile lasate pentru Moș Craciun și morcovii pentru renii de la sania Moșului. Mai precis, sa analizeze probele ADN, pentru ca batranelul cel darnic sa fie identificat fara greș. Iar polițiștii și-au luat rolul in serios.…

- Intr-un video ajuns viral pe TikTok, tanarul deschide punga in care era comanda + o punga sigilata cu cateva mii de dolari. “Trebuie sa returnez asta pentru ca sunt o persoana buna, banuiesc”, a spus tanarul in timpul materialului video postat pe TikTok, care a strans 1.9 milioane de vizualizari. Apoi…

- Prezentatoarea de televiziune galeza Carol Vorderman (62 de ani) are o viața personala extrem de interesanta, ea susținand ca a renunțat de mult timp sa mai fie implicata intr-o singura relație. Aparand in podcastul Rule Breakers al lui Michelle Visage, Carol a dezvaluit recent ca are cinci „prieteni…