Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea marilor companii s-au confruntat in ultimii ani cu experiențe de tip ghosting in procesele de recrutare, ceea ce este un indicator major al apariției unor noi fenomene sociale, cu efecte grave in urmatorii ani, arata o analiza Arthur Hunt Romania. Practic, deși au aptitudinile necesare pentru…

- Incepand cu apariția aplicațiilor de dating, intalnirile au devenit mai ușor de gestionat prin intermediul unui swipe, iar acest lucru a fost subiectul a multor discuții despre modul in care tehnologia a revoluționat relațiile și abordarea in ceea ce privește flirtul. Cele mai multe discuții se invart…

- Cel mai scump soi de lamai din lume este cultivat și in orașul Lushnja din centrul Albaniei, a relatat Radioteleviziunea albaneza. Soiul, care poarta numele de „caviar de lamaie” este originar din Australia și se vinde cu 87 de euro pe kilogram atunci cand este comandat in restaurante celebre, scrie…

- In Romania, nu exista o legislație foarte clara care sa reglementeze deținerea animalelor de companie intr-un bloc de locuințe. In general, astfel de decizii se iau la nivel local. Majoritatea hotararilor de consiliu local prevad ca animalele de companie nu trebuie sa deranjeze vecinii, dar nu detaliaza…

- Au trecut cinci ani de cand SpaceX a trimis in spațiu mașina personala a lui Elon Musk, vehiculul Tesla fiind de atunci intr-o calatorie fara sfarșit prin sistemul solar, scrie CNN. De luni, 6 februarie, mașina sport se afla in spațiu de o jumatate de deceniu. La data aniversarii trimiterii sale in…

- Insoțitoarea de zbor impartașește in mod regulat trucurile ei de vacanța cu internauții de pe TikTok. Ea spune ca, de fiecare data cand calatorește, iși lasa un pantof in seiful din camera de hotel. Majoritatea oamenilor iși depoziteaza obiectele de valoare și documentele in seiful hotelului. Adesea…

- Piața muncii este intr-o continua efervescența, iar angajatorii trebuie sa le ofere angajaților și alte beneficii, pe langa salarii, pentru a-i fideliza.Și anul 2023 se anunța dinamic pentru piața muncii. Sorina Faier, specialist in resurse umane, a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com…