Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un oraș in care exista peste 1.5 milioane de mașini, putem doar sa ne imaginam cați nervi sunt in trafic. La orele de varf, se pot observa cu ușurința cozile de mașini blocate pe bulevardele principale precum Barbu Vacarescu, Aviatorilor, Unirii sau Magheru. Motivul este unul simplu, oamenii aleg…

- Mai multe studii au ajuns la concluzia ca metabolismul femeilor funcționeaza mai lent decat cel al barbaților și, din acest motiv menținerea temperaturii corporale este mai dificila pentru ele. In aceste condiții, femeile simt mai mult frig decat partenerii lor.

- Un meniu unic din 11 aprilie 1912 e scos acum la licitație și el dezvaluie deliciile care au fost servite pe vasul care s-a scufundat, cu doar trei zile inainte ca acesta sa loveasca un aisberg, in calatoria sa inaugurala peste Atlantic, relateaza The Guardian. Așteptat sa se vanda cu pana la 70.000…

- Ambasadoarea SUA in Romania Kathleen Kavalec a spus marti, la la Conferinta Punctelor focale nationale pe domeniul „Femeile, pacea si securitatea”, ca participarea semnificativa a femeilor in procesul decizional este esentiala in vederea atingerea pacii si securitatii globale, relateaza News.ro.