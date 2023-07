Stiri pe aceeasi tema

- Indelung asteptatul film „Barbie”, produs de Warner Bros, nu va rula in cinematografele din Vietnam din cauza unei scene prezentand o harta care arata teritoriul revendicat unilateral de China in Marea Chinei de Sud, a relatat luni mass-media de stat din aceasta tara, potrivit Reuters. „Linia din noua…

- Suparat, dupa o cearta cu soția sa, un barbat din Italia a plecat intr-o plimbare, dornic sa se calmeze. Inainte sa fie oprit de polițiștii care verificau daca oamenii respecta carantina in orașul Fano, acesta a parcurs peste 450 de kilometri, informeaza The Independent, citat de libertatea.ro. Dupa…

- Primarii din Italia se tem ca se vor confrunta cu o avalanșa de plangeri, dupa ce instanța suprema a țarii a decis ca viața de noapte zgomotoasa ar putea fi daunatoare pentru sanatatea oamenilor. Primarii din toata Italia se tem ca se vor confrunta cu un val de procese dupa ce Consiliul Local din Brescia...…

- Un australian, care a descoperit ca este ruda indepartata a lui Kate Middleton printr-un test AncestryDNA, a declarat ca amandoi au același „zambet” și „un simț vestimentar deosebit”, scrie The Independent. David Willis, in varsta de 54 de ani, un organizator sindical, care locuiește in Avenel, in statul…

- Denumita „Byakuya”, care in japoneza inseamna „soarele de la miezul nopții”, aceasta delicatesa creata de brandul Cellato, costa 873.400 de yeni japonezi (6200 de euro/5.469 de lire sterline). Motivul pentru care este atat de scumpa consta in alegerea ingredientelor. Printre acestea se numara arome…

- Cinci persoane au murit, iar mii de oameni sunt stramutați din regiunea Emilia Romagna. Circulația trenurilor e oprita, iar școala este suspendata din cauza ploilor din ultimele zile. Municipalitatea din Bologna a anunțat cod roșu de alerta, iar ploile continua și astazi. Mai multe rauri au iesit din…

- Tema varstei președintelui american Joe Biden care și-a anunțat recent candidatura pentru un al doilea mandat este intens dezbatura de americani. O jurnalista l-a intrebat miercuri pe Biden ce le raspunde americanilor care spun ca e prea batran. „Ați spus ca intrebarile despre varsta dumneavostra sunt…

- Ministerul Turismului din Italia a lansat o campanie promotionala de atragere a turistilor straini, bugetata cu 9 milioane de euro, folosind un videoclip in care apare un grup de prieteni care tin un toast intr-un loc care s-a dovedit a fi in Slovenia. Jurnalista Selvaggia Lucarelli, de la Il Fatto…