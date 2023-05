Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Ministerului Educatiei (edu.ro) a fost atacat cibernetic, iar hackerii au postat un mesaj in care afirma ca sistemul este ”foarte prost”. ”Dragi elevi, nu va mai bateti capul cu scoala, este o pierdere de timp”, a aparut pe site-ul institutiei. Mesajul a disparut abia cand pagina a fost setata…

- Familia fostului pilot de Formula 1, Michael Schumacher a anunțat ca da in judecata o revista germana care a publicat un așa-zis interviu cu marele campion, generat insa de inteligența artificiala.

- O polemica a izbucnit miercuri in Germania dupa ce revista Die Aktuelle i-a facut sa creada pe cititorii sai ca are un interviu in exclusivitate cu Michael Schumacher, primul pe care l-ar fi acordat celebrul pilot de Formula 1 dupa teribilul accident pe care l-a suferit in 2013.

- „Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school." (Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat ce ai invatat in scoala.) Albert Einstein Ei bine, am ajuns si ziua aia. Ziua in care, fara sa ne trezeasca sentimente de vinovatie si remuscari de obraznicie, o masina,…

- Un studiu recent demonstreaza ca inteligența artificiala poate raspunde la intrebari complexe din sondaje la fel ca un om real și poate chiar prezice cum vor vota oamenii in alegerile viitoare. Pentru a determina posibilitatea utilizarii inteligenței artificiale in locul respondenților umani in cercetari…

- Jurnalistii risca sa fie inlocuiti de sisteme de inteligenta artificiala precum ChatGPT, a declarat CEO-ul grupului german de media Axel Springer. Anunțul a fost facut in timp ce editorul a cautat sa creasca veniturile ziarelor germane Bild și Die Welt și sa treaca catre o „companie de media pur digitala”.…

- Folosirea inteligenței artificiale poate ușura multe dintre activitați, de la cumparaturile online, la trecerea prin vama sau deblocarea telefoanelor inteligente sau poate facilita accesul la metroul din Moscova.

- Inteligenta artificiala din spatele ChatGPT incepe sa ridice adevarate semne de intrebare, dupa ce utilizatorii au inceput sa ii deblocheze diverse trasaturi de personalitate. Kevin Roose, editorialist la New York Times, a avut o discutie deschisa cu chatbotul Microsoft, care a marturisit astfel ca…