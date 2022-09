Stiri pe aceeasi tema

- Bibliotecile au eliberat 16,3 milioane volume, cu 4,2 milioane volume mai puțin fața de anul 2020 și cu 16,9 milioane volume mai puțin decat in anul 2019. Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a insumat 11,4 milioane persoane, cu 3,5 milioane persoane mai mult fața de anul 2020, dar cu…

- ”Bibliotecile au eliberat 16,3 milioane volume, cu 4,2 milioane volume mai putin fata de anul 2020 si cu 16,9 milioane volume mai putin decat in anul 2019. Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a insumat 11,4 milioane persoane, cu 3,5 milioane persoane mai mult fata de anul 2020, dar cu…

- Populația Romaniei a scazut la 19 milioane, a spus joi Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, la Realitatea TV. Cifra pe care noi o vom avea va fi in apropiere de 19 milioane”, a anunțat Tudorel Andrei.

- Mai multe perchezitii au avut loc la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, mai multi romani fiind suspectati ca au postat anunturi fictive pe internet prin care au pacalit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicandu-se la trei milioane de euro. Fii la curent…

- Mai multe perchezitii au avut loc la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, mai multi romani fiind suspectati ca au postat anunturi fictive pe internet prin care au pacalit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicandu-se la trei milioane de euro. Potrivit DIICOT, perchezițiile…

- Airbnb a anuntat un fond de 10 milioane de dolari pentru cei mai creativi 100 de aplicanti care trimit un proiect complet al construcției unei case ciudate. Ideea a venit o data cu noua categorie a website-ului, imobile de tip OMG de peste tot din lume. Secțiunea este intens folosita de internauti,…

- Aproximativ o suta de muncitori romani si ucraineni s-au batut vineri la o ferma de capsuni din Rostock, Germania, unde se afla si mai multi turisti, care vin acolo pentru un parc de distractii amenajat in zona.

- Curtea Suprema de Justiție din SUA a anulat cauza Roe vs. Wade, punand capat la aproape jumatate de secol de drept la avort in Statele Unite, scrie The Guardian. Fostul președinte, Barak Obama, a scris pe Twitter ca este „un atac la libertatea esențiala a milioane de americani”. Milioane de femei din…