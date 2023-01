Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- INNA și-a obișnuit deja fanii ca la finalul anului sa lanseze un nou sezon din Dance Queens House: o sesiune de 16 zile in care artista sta izolata intr-o casa cu compozitori și producatori de la Global Records, fac muzica impreuna, ulterior lanseaza 8 vloguri cu tot ce se intampla in casa și mai apoi,…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Cu ce sunet iți place sa te trezești dimineața? Cu niște bormașini? Poate niște rotopercutoare? Mașina de gunoi? Un scandal intre vecinii de la etaj? Un planset de bebeluș neschimbat la timp? Sinceri sa fim, noua ne place sa ne trezim cu Virgin Radio Romania Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Companiile au la dispozitie peste 2,5 miliarde de euro in urmatoarele luni pentru investitii in productia de energie verde sau cresterea eficientei energetice, in digitalizarea activitatii IMM, reciclare, productie sau in retehnologizarea IMM, arata o analiza a unei companii de consultanta, informeaza…