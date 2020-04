Stiri pe aceeasi tema

- Popularul ministru brazilian al sanatatii, Luiz Henrique Mandetta, a informat joi ca a fost demis de presedintele Jair Bolsonaro, cu care era in dezacord total cu privire la lupta impotriva noului coronavirus, transmite AFP, potrivit AGERPRES."Presedintele Jair Bolsonaro tocmai m-a anuntat…

- Ministrul filipinez al Sanatații, Maria Rosario Vergeire, a declarat ca baiețelul originar din Batangas a avut dificultați de respirație și a fost dus de urgența la spital, unde a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

- Primarul unei comune din judetul Iasi a postat pe pagina sa de Facebook un anunt prin care le atragea atentia localnicilor sa nu primeasca masti de la persoane pe care nu le cunosc, pentru ca acestea ar putea fi otravite.

- Miron Mitrea a comentat la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, situatia romanilor care se intorc in tara in aceasta perioada si nu respecta regulile de carantina institutionalizata.Pronosticul lui Rafila: Dupa 15 mai putem relaxa masurile, dar nu la fel pentru intreaga țara…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna aprilie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,5 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Președintele Klaus Iohannis a prezidat joi o videoconferința cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și reprezentanți ai instituțiilor locale cu privire la situația epidemiologica de la Suceava. In cadrul videoconferintei,…

- Situație scandaloasa la Timișoara in plina epidemie de coronavirus – aproape 500 de batrani vor ramane fara asistența sociala asigurata de ONG deoarece acestea, de mai bine de trei luni, nu au primit niciun leu de la administrația condusa de Nicolae Robu pentru acțiunile de protecție sociala. Asta…

- Centrul Multifuncțional de Sanatate de la Ocna Mureș (secție externa a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia) va fi deschis oficial luni, 23 martie 2020. Lucrarile de amenajare a centrului au fost recepționate la finele lunii februarie a acestui an, in acest interval de timp fiind puse la punct…