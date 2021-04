Stiri pe aceeasi tema

- Senatul brazilian urmeaza sa deschida in curand o ancheta pentru a evalua "eventualele omisiuni" din partea guvernului presedintelui Jair Bolsonaro in controversata gestionare a pandemiei, care a facut joi un nou numar record de decese, relateaza AFP. Un judecator al Curtii Supreme din…

- Sarbatoare mare pentru presedintele Braziliei, in ziua cu record negru de cazuri COVID. Mii de sustinatori s-au adunat in fata resedintei presedintelui Jair Bolsonaro pentru a-i canta „La multi ani!” cu ocazia zilei sale de nastere. Fanii sai nu au respectat distantarea sociala, iar multi…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a facut cunoscut luni seara ca a decis sa numeasca al patrulea ministru al Sanatatii de la inceputul pandemiei, in timp ce tara este puternic afectata de un nou val de COVID-19, noteaza AFP.

- Brazilia a raportat miercuri pentru prima data de la debutul pandemiei de coronavirus mai mult de 2.000 de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Potrivit ultimului bilant oficial al ministerului brazilian al sanatatii, in ultimele 24 de ore au murit 2.286 de…

- Filmarile la un serial de televiziune care are drept subiect gestionarea pandemiei de COVID-19 de catre premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa inceapa in Marea Britanie, cu actorul Kenneth Branagh in rolul sefului guvernului britanic, a anuntat canalul Sky, relateaza duminica AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a incercat sa saboteze masurile sanitare adoptate pentru a frana raspandirea COVID-19 in tara sa, a acuzat miercuri ONG-ul Human Rights Watch (HRW) in raportul sau anual, informeaza AFP. Brazilia este a doua cea mai lovita de pandemie tara din lume, cu peste 204.600…

- Suedia a inregistrat 17.395 de infecții cu coronavirusul de vinerea trecuta, numarul total al contagierilor cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei depașind 500.000 de cazuri in țara nordica, anunța Reuters . Depașirea pragului de jumatate de milion de infecții vine in contextul in care Suedia a fost…

- Activitatea Primariei Municipiului Iași in perioada pandemiei de COVID-19 a fost apreciata la nivel național. Astfel, zilele trecute municipalitatea ieșeana a primit un certificat de buna practica din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), distincția semnata de președintele instituției,…