Stiri pe aceeasi tema

- Mexicanii s-au calificat la limita in optimile Cupei Mondiale, dupa 0-3 cu Serbia si Germania – Coreea de Sud 0-2. Chiar daca au ratat calificarea, fanii coreeni au sarbatorit succesul impotriva Germaniei, venit dupa doua goluri inscrise in minutele de prelungire, seara s-a terminat...

- Ce a spus Joachim Loew dupa eliminarea Germaniei de la CM 2018. ”Echipa Germaniei pierdut mai mult decat un meci”, a reactionat selectionerul campioanei mondiale en titre, dupa esecul de miercuri in fata Coreei de Sud (0-2), in ultimul meci din grupa. “In vestiar este o uriasa dezamagire, o tacere de…

- Cotat drept unul dintre fundasii de top ai lumii, Mats Hummels nu a reusit sa puna umarul pentru un succes al Germaniei, in ultimul meci al Grupei F de la CM 2018, contra Coreei de Sud, scrie Mediafax.Asiaticii au invins, scor 2-0 (0-0), iar campioana mondiala en-titre a terminat seria pe…

- Mexicul a pierdut meciul cu Suedia din grupele de la Campionatul Mondial, insa cele doua s-au calificat in "optimi" in detrimentul campioanei mondiale Germania și Coreei de Sud. Suedia va juca in optimi cu locul 2 din grupa E, in timp ce Mexic va evolua impotriva caștigatoarei grupei E. ...

- Mexic – Suedia, in Grupa F a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia 2018 (ora 17:00, TVR 2). Mexicul nu si-a asigurat calificarea in optimile de finala desi a invins Germania, campioana mondiala en-titre, si Coreea de Sud in primele doua etape. Mexic – Suedia 0-0 LIVETEXT, AICI. CLASAMENTELE GRUPELOR,…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Pe parcursul partidei cu Suedia, Germania a parut ca va fi eliminata sau ca, in cel mai bun caz, va obține doar un punct din acea confruntare. Toni Kroos a rezolvat insa meciul tarziu in minutele de prelungiri. Acum soarta Mannshaft-ului este in propriile maini,…

- Fundasul central Mats Hummels va fi apt pentru confruntarea dintre echipa Germaniei, campioana mondiala en titre, si nationala Coreei de Sud, de miercuri, din Grupa F, la Kazan, a anuntat luni antrenorul secund al Mannschaft-ului, Marcus Sorg. Pentru a fi sigura de accederea in faza urmatoare…

- A inceput partida in care Germania e obligata sa castige pentru a ramane la Campionatul Mondial, siuatie in care nemtii nu s-au gandit ca pot ajunge inainte de startul turneului. Situatia din grupa: Mexic 6p, Suedia 3p, Germania 0p, Coreea de Sud 0p.