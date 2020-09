Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a acuzat luni pe actualul sef al statului, Jair Bolsonaro, ca a facut din pandemia de coronavirus "o arma de distrugere in masa" in Brazilia, "care trece printr-una dintre cele mai rele perioade din istoria sa",

- Focarul de coronavirus a fost descoperit intr-un santier din Berceni. 35 de muncitori indieni sunt suspecti de COVID-19. Acestia au fost izolati in mai multe containere, chiar pe santier. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si reprezentantii DSP au fost in sambata noapte pe santier pentru…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat, joi, ca urmeaza un tratament cu antibiotice din cauza unei infecții pe care a dobandit-o recent și care l-a facut sa se simta slabit, informeaza Reuters. „Numai ce am facut un test de sange. Ieri ma simțeam slabit. Au descoperit ca am o infecție. Acum…

- Numarul total al imbolnavirilor la nivel global a ajuns vineri la 17.476.111 cazuri, potrivit worldometers.info . Dintre acestea, 10.938.631 sunt pacienți vindecați, in timp ce 676.759 de oameni și-au pierdut viața in lupta cu noul coronavirus. Guvernatorul capitalei nipone, Yuriko Koike, a avertizat…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a numit un pastor evanghelic in functia de ministru al educatiei, relateaza sambata DPA, potrivit AGERPRES.In varsta de 62 de ani, Milton Ribeiro este militar in rezerva, fost vice-rector al unei universitati private din Sao Paolo si pastor la Biserica…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, și-a dat jos masca in fața jurnaliștilor, la finalul conferinței de presa in care a anunțat ca are coronavirus. Jair Bolsonaro a minimalizat gravitatea pandemiei de Covid-19 in nenumarate randuri, deși...

- Motto. Un cuplu filipinez si-a botezat "Covid Marie" fetita nou-nascuta in plina pandemie de coronavirus, dupa ce o alta pereche din India si-a numit gemenii Covid si Corona, relateaza agenția EFE.Blesteme.La 1723, in „Apologia" publicata de catre medicul Mihail Schendos van ...