- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a anuntat ca in ultimele 24 de ore fortele de ordine implicate in menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au totalizat 382 cadre M.A.I., din care 302 polițiști, 68 jandarmi și 4 polițiști de frontiera și 92 polițiști locali…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a mers duminica sa ii sustina pe protestatarii care, incalcand regulile de izolare sociala, s-au strans in fata cartierului general al armatei pentru a solicita o interventie militara si inchiderea Congresului, informeaza AFP. „Nu vrem sa negociem nimic”, s-a adresat…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a iesit vineri pe strazile din Brasilia, atragand in jurul sau oameni si salutandu-si suporterii in cel mai recent atac public la masurile de izolare sociala destinate combaterii epidemiei noului coronavirus adoptate oficial, informeaza Reuters. Bolsonaro, in varsta…

- Miercuri, 1 aprilie, la nivelul județului Alba se afla 308 persoane in carantina și alte 1.181 persoane izolate la domiciliu. Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, 1.970 de persoane au ieșit din izolare și alte 49 persoane din carantina. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna…

- In urma masurilor stabilite la nivelul judetului Bacau, sub coordonarea Institutiei Prefectului, pentru aplicarea Ordonantei Militare nr. 2 din 21.03.2020, in ultimele 24 de ore, polițiștii bacauani au verificat 682 de persoane și 225 de societați... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr.1/2020, privind unele masuri de prima urgența care privesc aglomerarile de persoane, polițiștii brașoveni au aplicat 4 sancțiuni contraventionale, in valoare totala de 20.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de izolare. Polițiștii din cadrul Inspectoratului…

- Comunicat. In contextul epidemiologic actual determinat de starea de urgența pentru sanatatea publica declarata la nivel internațional de catre Organizația Mondiala a Sanatații, ca urmare...