Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost impiedicat sambata de sustinatori sa se predea politiei, potrivit jurnalistilor AFP prezenti la Sao Bernardo do Campo. Lula a putut iesi din sediul sindicatului metalurgistilor si a intrat in masina sa, dar simpatizanti de stanga, vizibil opozanti ai plecarii liderului lor catre orasul Curutiba si inchisoare, au impiedicat vehiculul sa demareze, fortandu-l astfel pe fostul presedinte sa se reintoarca in cladire. Luiz Inacio Lula da Silva, 72 de ani, nu s-a prezentat vineri la termenul stabilit de un judecator pentru a executa o pedeapsa…