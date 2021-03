Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a inregistrat marti un record absolut de decese asociate Covid-19, dupa cea mai neagra saptamana de pana acum de la debutul epidemiei, informeaza agerpres . Conform datelor publicate de Ministerul Sanatatii in seara zilei de marti, 1.972 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit in precedentele…

- Bilanțul zilnic al morților COVID-19 din Brazilia ar putea ajunge la 3.000 daca nu se iau masuri serioase pentru a opri raspandirea virusului. Cu toate acestea, Ministerul Sanatații nu vede nicio șansa pentru restricții dure la nivel național din cauza rezistenței președintelui Jair Bolsonaro, potrivit…

- Peste 100.000 de oameni au murit din cauza covid-19, de la inceputul pandemiei, in decembrie 2019, in Orientul Mijlociu - o regiune cu 600 de milioane locuitori, a cincea cea mai afectata regiune de noul coronavirus in lume, potrivit unui bilant intocmit joi de AFP, noteaza Agerpres. Orientul…

- Ucraina a depasit joi pragul de un milion de contaminari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, soldata cu 17.395 de morti, potrivit ultimelor date de la Ministerul Sanatatii, relateaza AFP. In acest bilant, 352.000 de persoane sunt bolnave de covid-19, iar alte 631.000 s-au vindecat…

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor. Pana in prezent,…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol…

- Europa a devenit joi prima regiune din lume care inregistreaza peste o jumatate de milion de morti din cauza covid-19, potrivit unui bilant, intocmit cu putin inainte de ora locala 16.00 (17.00, ora Romaniei), pe baza unor date furnizate de catre autoritati in domeniul sanatatii, de catre AFP.

- Cele 52 de tari si teritorii din regiunea europeana - care se intinde in est pana in Rusia si Azerbaidjan - inregistrau cel putin 500.069 de morti din cauza covid-19 si 23.059.233 de contaminari declarate cu noul coronavirus. Ele sunt urmate de America latina si Caraibi - 477.404 de morti si 14.229.617…