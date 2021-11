Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii dintr-o favela din Brazilia au gasit luni cel putin sapte cadavre intr-o zona mlastinoasa de la periferia orasului Rio de Janeiro, la o zi dupa o operatiune a unei unitati politienesti de elita, in timpul careia au avut loc "schimburi de focuri intense", au anuntat autoritatile locale,…

- O vaca care a reușit sa fuga inainte de a fi sacrificata intr-un abator din Brazilia și-a croit drum intr-un parc acvatic din apropiere, potrivit Metro.co.uk . La cațiva metri deasupra piscinei, animalul s-a urcat pe un tobogan și, cum era de așteptat, a alunecat, iar imaginile surprinse au ajuns virale…

- Potrivit primelor informatii, unul dintre ei fusese dat disparut in data de 4 noiembrie. Este vorba despre doi tineri in varsta de 21 si 27 de ani.Potrivit politistilor, tanarul in varsta de 21 de ani fusese dat disparut in data de 4 noiembrie. ''In cursul zilei de azi, politistii din cadrul Politiei…

- Cadavrele a doi tineri, dintre care unul fusese dat disparut, au fost gasite, vineri, intr-un imobil din municipiul Cluj-Napoca. "In cursul zilei de azi, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca un tanar de 21 de ani, din comuna Jucu, ar fi plecat…

- Locuitorii din Melbourne s-au prezentat în numar mare în barurile, restaurantele si saloanele de coafura locale înca de la primele ore ale diminetii de vineri, dupa ce metropola australiana, orasul cu cel mai îndelungat lockdown din lume, a relaxat o parte dintre restrictiile…

- Un autobuz in care se aflau 39 de calatori a ieșit de pe carosabil și a cazut marți intr-o prapastie, in districtul Mugu, din nord-vestul Nepalului. In urma incidentului, cel puțin 25 de oameni au murit, iar mai multe au fost ranite, informeaza BBC și Digi24.Mulți dintre pasageri se intorceau acasa…

- Cel putin 50 persoane au fost ucise si 140 ranite intr-o explozie care a lovit vineri o moschee siita din orasul Kunduz, in nord-estul Afganistanului, relateaza AFP, citand surse spitalicesti. Explozia a fost un atentat sinucigas, conform unui responsabil taliban. "Pana acum am primit 35 de…

- Cel putin sase persoane au murit in Brazilia in urma unor puternice furtuni de nisip care au lovit regiunile sud-estice in ultimele zile, fenomen natural amplificat de seceta extrema, informeaza AFP.