- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a aprobat vineri o reducere cu 24% fata de anul trecut a bugetului alocat mediului pe 2021, la numai o zi dupa ce s-a angajat sa majoreze cheltuielile pentru a impiedica despaduririle, relateaza Reuters. Joi, in cadrul summitului consacrat climei organizat…

- Președintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a sugerat joi ca guvernul Statelor Unite ar putea oferi vize temporare de munca și în cele din urma cetațenia celor care participa la un amplu program de plantare de copaci demarat de autoritațile mexicane, relateaza Reuters.Lopez Obrador…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida împotriva lui Jair Bolsonaro în alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters,…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, le-a spus concetațenilor și alegatorilor lui sa „nu se mai planga de Covid”, in cadrul unor comentarii in care a criticat și masurile restrictive luate pentru a opri raspandirea virusului, totul in contextul in care Brazilia este una dintre cele mai afectate țari…

