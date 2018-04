Stiri pe aceeasi tema

- Gala “Musical”, așa cum este denumita ediția speciala de sambata “Bravo, ai stil! All Stars”, se anunța a fi una speciala și imprevizibila. BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D. "BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 14 aprilie 2018. Timpul trece, emoțiile cresc, iar concurentele se straduiesc…

- Concurenta, care mizeaza pe o aparitie clasica inspirata de marile case de moda, are parte de comentarii "dure", atat din partea colegelor de competitie si ulterior, din partea juratilor. Extrem de sensibila, asa cum s-a aratat de nenumarate ori in editiile trecute ale show-ului, atunci cand…

- Invitata la defilare, Denisa este pusa la zid de cele doua colege, insa tanara concurenta le contrazice, sustinand ca acestea o "saboteaza", scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL ALL STARS. Catalin Botezatu, ORIPILAT. "Este horror ce-ai facut. Esti babificata total..." Marisa este…

- De data aceasta, Iulia Albu a fost cea care a dorit sa aleaga atat concurenta care va merge in atelier, cat si tinuta pe care aceasta va trebui s-o creeze, scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL! All Stars 2018. Tinuta Marisei in viziunea designerului Stephan Pelger. "O salata orientala…

- Cele zece concurente pasesc in mare verva in platoul emisiunii astazi si, cu toate isi doresc, deopotriva, sa-si eclipseze contracandidatele, prin tinutele lor, in fata juratilor, scrie wowbiz.ro. Pentru ca este miercuri, Ilinca Vandici face anuntul mult asteptat chiar la inceputul emisiunii, dezvaluirea…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 2018: In gala desfașurata sambata, 17 februarie, nu a fost eliminata nicio concurenta. Decizia a fost luata ținand cont de faptul ca juriul nu a fost in formula completa - a lipsit Catalin Botezatu pentru ca se afla la un eveniment important programat cu mult timp in urma.…

- Cu un suflu optimist, plina de entuziasm, Silvia isi prezinta tinuta in fata colegelor si a juratilor, scrie wowbiz.ro. Pret de cateva secunde, Catalin Botezatu nu poate rosti niciun cuvant. Ingrijorata, Ilinca Vandici il intreaba pe jurat daca a ramas fara cuvinte, iar reactia designerului nu intarzie…