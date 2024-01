Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 44192 din 04.01.2024 SISTEMUL INFORMATIC DE MONITORIZARE ELECTRONICA, EXTINS IN 20 DE JUDETE Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, 20 de judete au intrat in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica, sistemul devenind operationalizat in Bacau, Brasov, Caras…

