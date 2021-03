Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Brașov revine in scenariul rosu si la resctrictii severe. Incidenta cazurilor de covid a crescut: peste 3 la mia de locuitori in 14 zile. Se inchid din nou restaurante, cafenele, institutii de cultura. Restrictiile se aplica si in Poiana Brasov.

- Au fost inregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate. La nivelul judetului Constanta, au fost raportate 58 de cazuri.Pana astazi, 13 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 760.091 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .706.394 de pacienti au fost declarati…

- Pana astazi, 11 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 755.126 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . Sunt 147 de infectari noi la Constanta.Pana astazi, 11 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 755.126 de cazuri de persoane infectate cu…

- Brașovul iese din scenariul roșu din data de 3 februarie, ora 0. De zece zile, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile de infectare cu noul coronavirus in municipiul Brașov se situeaza sub 3 cazuri la mia de locuitori, fiind pe un trend descendent. Potrivit Hotararii de Guvern, nr. 3/12.01.2021…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 2.668 de persoane, fiind efectuate doar 24.456 de teste RT-PCR si 6.928 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.018 pacienti. Pana astazi, 30 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Pana astazi, 19 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 697.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 630.236 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Mureș de la inceputul epidemiei au fost confirmate 16.088 persoane infectate, 53 cazuri au fost inregistrate…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,45 cazuri la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,71 la mia de locuitori, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Judetul Ilfov inregistreaza…

- In mometul de fața Gorjul se menține in scenariul verde. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, incidența este de 0,78 de cazuri de coronavirus la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Conform aceleiași surse, in ultimele doua saptamani au fost depistate 279 de cazuri, din care 14 in randul copiilor,…