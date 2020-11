Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere privata care a avut loc in localitatea Lepsa, in noaptea de luni spre marti, a fost intrerupta de politisti in urma unui apel fals la 112 care sesiza faptul ca o persoana ar fi fost sechestrata intr-o locuinta din localitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Politistii vranceni au intrerupt o petrecere privata la care participau 11 persoane organizata de administratorul unei pensiuni din Tulnici, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 9 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Tulnici s-au…

- Politistii din Caransebes au intrerupt o petrecere de majorat care se desfasura in comuna Teregova. Oamenii legii au aplicat amenzi in valoare de 11.000 de lei celor 23 de persoane care se aflau acolo si organizatorului evenimentului privat, informeaza Agerpres."La adresa respectiva au fost identificate…

- Politistii din Caransebes au intrerupt o petrecere de majorat care se desfasura in comuna Teregova si au aplicat amenzi in valoare de 11.000 de lei celor 23 de persoane care se aflau acolo si organizatorului evenimentului privat."La adresa respectiva au fost identificate 23 de persoane, fata…

- Politistii din municipiul Caransebes au intrerupt un majorat ce era organizat in curtea unei case din localitatea Slatina-Timis, participantii fiind amendati cu 10.000 de lei pentru ca nu respectau normele de protectie sanitara impuse pentru prevenirea raspandirii COVID-19, a informat duminica Inspectoratul…

- In plina stare de alerta, exista romani care nu țin cont de faptul ca evenimentele private sunt interzise. Sambata seara, in Vaslui, zeci de persoane au participat la o petrecere de cununie, care a avut loc intr-un restaurant.Polițiștii vasluieni, sprijiniți de jandarmi si polițiști locali, au stricat…

- Aproximativ 70 de persoane au fost depistate la o petrecere intr-un local din municipiul Satu Mare, activitatea firmei fiind suspendata de catre politisti, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)."Politistii din cadrul Politiei municipiului Satu Mare au fost sesizati cu…

- Politistii au intocmit un dosar penal dupa ce au fost sesizati ca, la Racoasa, urna mobila ar fi fost transportata de o persoana care nu avea acest drept, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In comuna Racoasa a fost sesizat faptul ca este transportata…