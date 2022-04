Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Brașov aduce la cunoștința publicului ca tichetele sociale distribuite in cadrul Campaniei “Dar din suflet pentru seniori”, cu ocazia Sarbatorilor Pascale 2022, pot fi ridicate pana in data de 29.04.2022. Pot beneficia de aceste tichete sociale pensionarii care au domiciliul…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 107.152, dintre care 39 cazuri de la predecenta raportare In ultimele…

- In urma sesizarilor primite de la brașoveni, Municipalitatea a demarat astazi, 29 martie, prima campanie de combatere a capușelor. Aceasta se va derula, in prima etapa, in parcuri, locuri special amenajate pentru plimbarea cainilor și locurile de joaca, dupa care acțiunea se va derula in toate zonele…

- Subprefectul Brașovului, Lucian Patrașcu, spune ca, in ultimele saptamani, a discutat cu mai mulți brașoveni, atat in mediul online, cat și fața in fața despre problemele intampinate de aceștia in municipiu. Una dintre nemulțumirile locuitorilor a fost cea legata de lipsa toaletelor publice. „Mi-a fost…

- Direcția de Asistența Sociala prin Centrul de Asistența Sociala Comunitara a sarbatorit impreuna cu beneficiarii proiectului ,,Academia Seniorilor” ziua de Dragobete. La sediul Direcției de Asistența Sociala s-a organizat activitatea ,,De Dragobete, iubește romanește”, in care seniorii au cantat, s-au…

- Autoritatile locale din municipiul Deva au constatat ca zeci de mii de lei au fost platiti de la bugetul local unor persoane cu handicap grav care, fie s-au mutat in alte localitati, fie au decedat, iar rudele au omis sa anunte decesul la Directia de Asistenta Sociala Deva. Municipalitatea anunta ca…

- Directia de Sanatate Publica Buzau are intarzieri in realizarea anchetelor epidemiologice, in urma cresterii fara precedent a numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, potrivit news.ro Miercuri, sunt raportate in acest judet 1.009 infectari, cea mai mare raportare zilnica de la inceputul…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) informeaza ca, a constatat un conflict de interese pe numele fostului director general al Agenției Proprietații Publice (APP), Vladimir Baldovici. Mai exact, în anul 2018, Cancelaria de Stat a transmis catre APP un proiect de hotarâre de Guvern…