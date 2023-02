Un copil care s-a pierdut vineri dupa-amiaza in partea superioara a masivului Postavaru a fost coborat in siguranta la baza muntelui si si-a regasit parintii cu ajutorul jandarmilor montani de la Poiana Brasov. Conform jandarmilor brasoveni, parintii au fost depistati dupa difuzarea de mesaje vocale in mai multe locuri din statiune de firma care gestioneaza instalatiile pe cablu. "In aceasta dupa-amiaza, un monitor de schi a sesizat patrulei de jandarmi aflata in serviciu in Poiana Brasov faptul ca a gasit pe partia Drumul Rosu un minor speriat si dezorientat, care parea ca s-a pierdut de parintii…