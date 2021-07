Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care doresc sa parcurga traseele montane de langa Creasta Cocoșului trebuie sa știe ca in aceasta perioada pot sa se intalneasca cu viperele. In cazul in care intalniți acest gen de șerpi, e necesar, printre altele, sa aveți pantaloni lungi și sa purtați bocanci de drumeție. ”Angajații releelor…

- In perioada minivacanței de Rusalii jandarmii vranceni vor executa misiunile specifice, atat independent cat și in cooperare cu polițiștii vranceni , vor informa si indruma cetațenii cu privire la respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infecțiilor cu SARS-COV-2. De asemenea, jandarmii vor…

- Traficul rutier s-a intensificat vineri dupa-amiaza pe DN 1, catre stațiunile montane, și se circula in coloana pe mai multe sectoare. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se circula in coloana de la kilometrul 102 (localitatea Nistorești) pana la kilometrul…

- Jandarmii montani sunt la datorie in zona statiunilor montane și pe traseele turistice pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si pentru salvarea celor aflati in dificultate. Tinand cont de faptul ca in aceasta perioada unele persoane…

- Jandarmii bihoreni, alaturi de lucratori din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Bihor și rangerii Parcul Natural Apuseni au patrulat pe traseele montane din zona Padiș craterul Betfia.

- In acest moment, stratul de zapada masoara 137 de centimetri in sectorul Balea Lac-Cota 2000 Transfagarașan. Temperaturile in zona de creasta se vor menține intre -2 pana la +12 grade, ceea ce va umezi stratul inghețat in cursul nopții. Riscul de avalanșa comunicat este de gradul 2 (risc moderat) la…

- Salvatorii montani angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș au trecut la verificarea traseelor turistice omologate din judetul Maramureș. In teren se vor afla și salvatorii montani voluntari aflați sub contract cu Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, precum și voluntarii…

- Este aglomerație pe Drumul Național 1, dupa ce turiștii care au petrecut minivacanța de 1 Mai și Paște in stațiunile montane se intorc acasa. Polițiștii au deviat traficul. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anunțat, marți, ca in judetul Brasov, incepand cu ora 15.00, a fost luata masura devierii(nivel…