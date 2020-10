Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Brasov au fost instituite, miercuri, obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice inchise sau deschise, interzicerea organizarii de evenimente private, a circulatiei in grupuri pietonale mai mari de sase persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a anulat obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in toate spatiile deschise din municipiul resedinta, asa cum stabilise in urma cu trei zile, restrictia ramanand in vigoare doar in localitatile Cuca si Ivesti, unde incidenta…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat in sedinta extraordinara de luni seara ca pe raza intregului judet Timis se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice deschise, incepand de marti. Pentru 27 de localitati in care rata de infectare cu SARS-CoV-2…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise cum ar fi piete, targuri, oboare, expozitii, zonele in care se desfasoara…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Neamț a adopatat astazi o hotarare prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii in zonele aglomerate din judet. Incepand de miercuri, 5 august, ora 6:00, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, in aer liber, pe raza județului…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca, incepand cu data de 3 august, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatiile deschise aglomerate, ca masura de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, decizia fiind valabila incepand cu data de 1 august. "In urma sedintei Comitetul Judetean…