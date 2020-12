Stiri pe aceeasi tema

- Sapte dintre cele 12 persoane retinute in dosarul de coruptie privind atribuirea frauduloasa a unor contracte de achizitie publica la spitale din judetele Brasov si Harghita au fost arestate preventiv, vineri seara, prin decizia Tribunalului Brasov. Cele sapte persoane arestate pentru 30 de zile sunt…

- Aproximativ 1,7 milioane de lei este prejudiciul adus spitalelor din Brasov si Harghita, intr-un dosar de coruptie legat de atribuirea preferentiala a unor contracte platite din bani publici. Potrivit DNA, persoane din conducerile celor doua spitale ar fi organizat proceduri formale prin care sa fie…

