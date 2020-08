Un băieţel şi-a donat bicicleta unor copii nevoiaşi

Alexandru Stagno (al doilea din imagine de la stânga la dreapta, în tricou deschis la culoare) e un puşti de numai opt ani, din ... The post Un băieţel şi-a donat bicicleta unor copii nevoiaşi appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]