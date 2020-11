Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov au continuat, in noaptea de duminica spre luni, sa raspandeasca, cu 58 de autoutilaje, material antiderapant pe tronsoanele de drumuri nationale din patru dintre cele cinci judete din aria de competenta.

- Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov au continuat, in noaptea de duminica spre luni, sa raspandeasca, cu 58 de autoutilaje, material antiderapant pe tronsoanele de drumuri nationale din patru dintre cele cinci judete din aria de competenta. In total, in weekend, de vineri…

- Iarna și-a intrat oficial in drepturi! Zapada a acoperit mai multe drumuri din tara ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Iarna s-a instalat in mai multe judete din tara. Soferii trebuie sa stie ca mai multe drumuri din tara sunt acoperite de zapada. Este vorba despre județele…

- Drumarii au intervenit cu utilaje, in noaptea de vineri spre sambata, si au raspandit 24 de tone de sare, dupa primul episod de lapovița și ninsoare din Harghita, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.Lapovița și ninsoare a fost pe drumurile național 12, 12A, 12C, 13B…

- Drumarii din judetul Harghita au intervenit, sambata dimineata, cu utilaje, pe cinci drumuri nationale dupa ce in zona s-au semnalat lapovita si ninsoare, potrivit news.ro."Colegii din judetul Harghita au avut parte in acesta dimineata de primul episod de lapovita si ninsoare", au anuntat, pe Facebook,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in Alba și alte 22 de județe. Vizibilitate redusa sub 100 de metri și pe autostrada A10 Sebeș-Turda Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, mai multe atenționari Cod galben de ceața in Alba și alte 22 de județe. Ceața incurca traficul și pe autostrada A10…

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud, prin sucursalele sale, informeaza utilizatorii ca a demarat lucrarea „Servicii de montare contoare monofazate de energie electrica”. In cadrul lucrarii, care se va desfașura in mai multe localitați din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita,…

- In noua județe din țara se inregistreaza un trend ascendent in ceea ce privește numarul cazurilor de Covid-19, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP).Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) Potrivit sursei citate, cele noua județe…