- Imagini tulburatoare cu o batrana jefuita in plina strada la Brașov au fost surprinse de camerele de supraveghere. Poliția este in cautarea unui tanar filmat in timp ce o talharea pe pensionara in apropierea unor blocuri. Un locatar a publicat inregistrarea video suprinsa de camerele de supraveghere…

- Polițiștii au reținut 21 de persoane pentru comiterea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice si incaierare. ”La nivelul I.P.J. Neamt a fost organizata o actiune, in cadrul careia au participat 135 efective, respectiv politisti din cadrul I.P.J Neamt și jandarmi din cadrul I.J.J. Neamț…

- La data de 26 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Baia de Aries au identificat si retinut un barbat de 35 ani din Baia de Arieș, ca persoana banuita de comiterea unui furt, dintr-o anexa, tip grajd pentru animale, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. Din cercetari a rezultat…

- Barbatul care a plasat un dispozitiv exploziv artizanal lânga o mașina din Manaștur s-a predat. Incidentul a avut loc în 21 iunie. Dupa producerea incidentului si dupa efectuarea cercetarii la fata locului, a fost constituit un grup de lucru, pentru…

- La data de 22 iunie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 7 Politie, au identificat si depistat doi tineri, de 21 si 28 de ani, din Vultureni, banuiti de comiterea unei talharii. In fapt, la data de 21 iunie, in jurul orei 15:20, cei in cauza ar fi sustras un lantisor de la…

- In urma celor 16 perchezitii desfasurate de politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, 8 barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani, au fost retinuti pe o perioada de 24 de ore. Potrivit IPJ Constanta,…

- La data de 11 iunie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au luat masura preventiva a retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 42 de ani, din comuna Unirea, care este banuit de comiterea unei fapte de talharie. Se pare ca, in noaptea…

- Doi tineri au fost identificati, la sfarsitul saptamanii trecute, de o patrula a Politiei Locale din Alba Iulia, in Parcul Unirii, in timp ce aveau un comportament ciudat. Unul dintre ei era aproape inconstient iar celalalt abia putea sa articuleze cateva cuvinte.