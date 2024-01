Stiri pe aceeasi tema

- ANCHETA… Schema incredibila prin care grupul de polițiști corupți de la Huși au reușit vreme de cateva luni sa ia șpaga dupa șpaga pe traseul dintre Huși și Vama Albița, i-a uluit pana și pe anchetatori! Cei opt polițiști de la Poliția Huși și un polițist de la Poliția de Frontiera, au pus la cale […]…

- UPDATE: Individul din Poienești care a atacat cele doua femei a fost prins și reținut de polițiști. Acesta se ascundea in locuința unor rude din localitatea Banca. I-au dat de urma polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și polițiștii Secției 1. Urmeaza ca tanarul de 20 de ani, la propunerea…

- PERICULOS… Un tanar in varsta de 20 de ani din localitatea Poienești a patruns cu un cuțit de mari dimensiuni in casa unei femei de 72 de ani, cu gandul de se o ucide, in semn de razbunare pentru ca fiul acesteia i-ar fi ucis bunicul, in luna august a acestui an. In locuința mai […] Articolul Razbunare…

- INEDIT… Husenii au avut o mare surpriza, atunci cand au aflat ca cei doi frati gemeni, care, in ultima perioada, au fost concurenti apreciati si deosebit de carismatrici in cadrul emisiunii de la Pro TV „Batem palma?” sunt nascuti in „orasul dintre vii”. Gemenii Beniamin si Iosif Graur au dezvaluit…

- DECIZIE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui (ISJ) dispare la un loc cu toate celelalte inspectorate școlare din țara, potrivit noii legi a Educației pentru invațamant preuniversitar. In locul inspectoratului vor aparea doua noi instituții: Direcția Județeana de Invațamant Preuniversitar (DJIP) și…

- Poveste trista intr-un colt de rai din comuna Dragomiresti. Satul Popesti, o asezare razeseasca, ascunsa intre dealuri se incapataneaza sa reziste in epoca moderna a capitalismului salbatic de dupa Revolutie. Aflata la un deal distanta de drumul judetean ce leaga Barladul de Bacau, satul Popesti numara…

- UPDATE: ANCHETA… In aceasta dimineața, printr-un apel la 112, Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe marginea drumului național (DN) 24, pe raza comunei Muntenii de Jos, aproape de intrarea in Vaslui, a fost gasita o persoana decedata. Aparent, ar fi vorba despre un accident rutier, al…

- FARA EMOȚII… Romania, extrem de aproape de calificarea la Campionatul European – EHF EURO 2024, dupa victoriile clare obținute cu Bosnia-Herțegovina (49-17) și Grecia (32-20) din Grupa 1 a preliminariilor. Vasluianca Lorena Ostase a jucat mai mult in meciul cu Bosnia, partida in care a și marcat de…