- CARAȘ-SEVERIN – Noua luptatori antrenați de Adrian Dacica și Florin Dința au reușit sa se califice la turneul final al Campionatului Național Școlar, competiție ce va avea loc in luna martie, la Reșița. „Au participat 12 cluburi, fiind patru zone pe țara. La zona organizata la Baile Herculane au participat…

- Poliția din Costa Rica a gasit aproape 6 tone de cocaina vineri într-un container ce urma sa fie trimis pe mare. Captura este cea mai mare confiscare de droguri din țara. Cocaina cântarea 5.800 de kg și urma sa fie trimis în Rotterdam, Olanda, scrie The Independent. Ministrul…

- Oscar 2020 - Este pentru prima oara cand Brad Pitt reuseste sa castige un Oscar in intreaga sa cariera de actor. El a primit premiul Oscar pentru rolul secundar din Once Upon A Time in Hollywood. El a mai fost nominalizat in trecut de doua ori la Oscar ca regizor si a reusit sa castige o data premiul.…

- Boris Johnson a declarat ca dieta vegana este "o crima impotriva iubitorilor de branza", intr-un interviu pentru emisiunea "BBC Breakfast", in care a fost rugat sa clarifice speculațiile potrivit carora a decis sa adopte acest tip de alimentație in luna ianuarie, pentru a pierde in greutate, scrie…

- Competiția de turisme TCR, care a luat naștere dupa fuziunea dintre Campionatul Mondial de Turisme și competiția European Touring Car Cup in 2018, va avea la start inclusiv un model de competiție dezvoltat de Cupra. Brandul de performanța al constructorului spaniol Seat a publicat un teaser cu Leon…

- "S-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-023 din Satu Mare si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 14,50 lei", a anuntat Loteria Romana. Acesta este cel…

- Sambata, 14 decembrie a.c., in orașul Reghin, jud. Mureș, s-a desfașurat ultima competitie de ju-jitsu pe anul acesta la care CSM Sf.Gheorghe a participat cu 12 sportivi. Competitia a fost destinata sportivilor incepatori si s-a desfasurat intr-o maniera a prieteniei pe un singur spațiu de lupta.…

- Performanta mai rar intalnita in surfing. Americanul Kelly Slater a reusit o cursa perfecta, pentru care a primit nota 10 de la membrii juriului la competitia Pipe Masters, care se desfasoara in Hawaii.