- DESPRE SUFLET… S-a petrecut o minune in viata celor patru fratiori din satul Baltati, comuna Tatarani, despre care oamenii aflau iarna trecuta ca mama i-a parasit fara remuscare, intr-o noapte. Ochii plansi ai micutilor, cu varste intre 3 si 12 ani, care spuneau ca nu vor nimic altceva, decat pe mama…

- Ioana și Lili vor varsa lacrimi amare in urmatoarele episoade ale serialului „Sacrificiul”, ce vor fi difuzate miercuri și joi, de la ora 20.00, la Antena 1. Andrei va lua o decizie necugetata.

- Ștefan Oprea i-a facut o propunere incendiara Evei, in episodul 16 din „Sacrificiul”, dar reacția ei nu a fost deloc cea la care ar fi sperat el, dupa ce a inșelat-o cu nepoata ei, Brandușa.

- Robert a pus-o la zid pe Ioana, cu cele mai taioase cuvinte, dupa ce s-au intalnit pe holurile spitalului, in episodul 15 din serialul ”Sacrificiul”. Nu și-a ascuns sentimentele și a spus lucrurilor pe nume, lasandu-și fosta iubita fara replica, in lacrimi.

- Cristina Pucean a trecut si trece in continuare prin cele mai grele momente din viata ei. Dansatoarea si-a pierdut nopotelul de doar 3 ani, in urma unui incendiu. Casa acesteia a luat foc, iar baietelul a murit intoxicat cu fum. Devastata de durere, Cristina Pucean a facut declaratii cu ochii in lacrimi…

- In episodul trei din „Sacrificiul”, Ștefan Oprea i-a spus Evei motivul pentru care a avut o viața dubla, inșeland-o cu Brandușa, dar i-a cerut sa ii acorde o noua șansa. Raspunsul ei a fost tulburator. Soția tradata a luat decizia neinspirata de a merge la parastasul amantei decedate. A izbucnit un…

- Un scandal imens izbucnește la parastasul Brandușei (Alina Florescu), cand Eva Oprea (Maia Morgenstern), decide sa iși faca apariția. Veorica Zamfir (Adriana Trandafir), mama amantei decedate, și soția tradata ajung sa se bata și sa fie incatușate. Se spun vorbe grele.

- Ștefania traiește un șoc tulburator dupa ce afla ca mama ei, Brandușa, nu mai este. Copila nu accepta mutarea in casa celeilalte familii a tatalui ei, despre care ea nu avea habar, in timp ce Ștefan ii spune in fața Evei motivul pentru care a avut o viața dubla.