- Festivalul de Film de la Cannes va prezenta noul film al lui Pedro Almodovar. Organizatorii au anuntat marti, intr-un comunicat de presa, ca va fi prezentat in avanpremiera mondiala "Strange Way of Life", scurtmetraj cu Pedro Pascal si Ethan Hawke. Filmul va intra si in selectia oficiala pentru aceasta…

- La doua luni dupa ce a fost desemnata cea mai buna actrita la gala premiilor Oscar, trofeu atribuit in premiera unei actrite asiatice, malaysiana Michelle Yeoh, in varsta de 60 de ani, va primi in luna mai, cu prilejul Festivalului de la Cannes, premiul ''Women in Motion'', care omagiaza femeile din…

- Mama și nepoata actriței malaysiene Michelle Yeoh iși descriu bucuria de a o vedea pe Yeoh caștigand premiul Oscar pentru cea mai buna actrița in rol principal! Ea este prima actrița din Asia care a caștigat acest premiu pentru rol principal. „Este o fata foarte muncitoare. Toata lumea știe acest lucru”,…

- Michelle Yeoh, actrița care are rolul principal in filmul „Everything Everywhere All at Once“, este prima femeie de origine asiatica ce a caștigat la aceasta categorie in istoria de 95 de ani a galei. Și pelicula și-a adjudecat premiul pentru cel mai bun film. Nascuta in Malaezia, Michelle Yeoh a devenit…

- Steven Spielberg a primit Ursul de Aur pentru intreaga cariera, in cadrul Festivalului de film de la Berlin. Premiul i-a fost acordat pentru cele peste 100 de filme și seriale regizate. Trofeul i-a fost inmanat cineastului de catre Bono, solistul trupei U2, inainte de proiecția peliculei „The Fablemans”,…

