Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de protestatari au fost impuscati mortal de fortele de ordine, sambata, in Myanmar, iar Centrul Cultural american din Yangon (Rangoon), cel mai mare oras al tarii, a fost vizat de un atac armat. Cel putin 80 de persoane au fost impuscate mortal de fortele de ordine, sambata, in mai multe…

- Mii de persoane au protestat sambata, in mai multe orase din Germania, fata de restrictiile antiepidemice, iar in anumite zone au avut loc confruntari intre demonstranti si fortele de ordine. Au avut loc proteste in orasele Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Vezi și: CTP il acuza…

- Cel putin sase protestatari au fost ucisi de fortele de ordine in Myanmar, unde activistii au marcat implinirea a 33 de ani de la moartea unui student, deces care a dus la o revolta fata de guvernarea militara, relateaza Reuters. Trei oameni au fost ucisi si alte cateva persoane au fost ranite…

- Scandal la o scoala din Iasi, unde un invatator a fost inregistrat in timp ce tipa la copii si le vorbeste urat la ore. Parintii m[rturisesc ca micutii, elevi in clasa a doua, sunt terorizati.

- Lectia umilintei si a terorii. Asta preda un invatator din Iasi elevilor sai. Barbatul a fost inregistrat in timp ce urla la copii și le vorbeste jignitor, in timp ce micutii plang.

- Politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Gherla, impreuna cu cei ai de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au desfasurat intre 19-21 februarie o actiune cu scopul mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica, prevenirea riscului rutier, dar si pentru impunerea…

- Au fost violențe in Franța, chiar in centrul capitalei Paris, unde au avut loc lupte de strada. Manifestantii s-au ciocnit cu fortele de ordine.Violențele au avut loc la finalul unui protest fața de legea securitații globale. Forțele de ordine au incercat sa degajeze Piata Republicii. Reamintim ca in…

- Mai mult de 100 de persoane au fost arestate in Belgia in urma ciocnirilor produse intre protestatari si fortele de ordine dupa ce un barbat a murit in weekend in timp ce se afla in custodia politiei, transmite joi dpa, potriviy AGERPRES. Ciocnirile au izbucnit miercuri dupa-amiaza, protestatari…