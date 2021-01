Stiri pe aceeasi tema

- Weekend trecut s-au disputat mai multe meciuri din etapa a doua a grupelor EHF European League (fosta Cupa EHF), a doua intrecere intercluburi ca valoare, dupa Liga Campionilor. CS Minaur nu a jucat deoarece meciul ei din etapa a doua a fost amanat, echipa germana Thuringer acceptand sa joace in Romania…

- Federația Europeana de Handbal (EHF), dar și bookmakerii caselor de pariuri dau Minaur Baia Mare drept marea favorita la caștigarea EHF European League. Care sunt atuurile echipei maramureșene? La inceputul sezonului, inainte de tragerea la sorți a grupelor, formația maghiara Siofok KC era cotata cu…

- Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare este calificata direct in grupele EHF European League (fosta Cupa EHF) si face parte din grupa C, alaturi de echipele Astrahanocka Astrahan (Rusia – locul 2 in acest moment in prima liga, cu 9 victorii si o singura infrangere), Storhamar (Norvegia – locul…

- Joi dupa-amiaza a avut loc tragerea la sorți a grupelor din EHF European League (fosta Cupa EHF), acolo unde CS Minaur a fost cap de serie, fiind calificata direct, grație locului 3 obținut sezonul trecut in Liga Florilor MOL și a coeficientului de țara. CS Minaur face parte din grupa C, alaturi de…

- Brailencele au o grupa mai grea, din care se remarca ultima caștigatoare a trofeului, Siofok KC. Baia Mare nu ar trebui sa aiba probleme la calificare Cele doua echipe romanești calificate in faza grupelor EHF European League, a doua competiție europeana ca valoare, și-au aflat ieri adversarele. Minaur…

- CS Minaur Baia Mare si HC Dunarea Braila si-au aflat, joi, adversarele din grupele competitiei feminine de handbal EHF European League, in urma tragerii la sorti efectuate la Viena. CS Minaur Baia Mare, care a fost cap de serie, face parte din Grupa C, alaturi de formatia rusa Astrahanocika…

- ​Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a învins sâmbata, pe teren propriu, formatia daneza Viborg HK, scor 26-24 (13-12), în mansa tur din turul al treilea al EHF European League. Returul se joaca tot la Braila, duminica.Partida retur va avea loc duminica, conform întelegerii…

- Handbalistele de la CS Minaur Baia Mare iși vor afla adversarele din EHF European League saptamana viitoare. In faza grupelor sunt calificate direct patru echipe: Ikast (Danemarca), Siofok (Ungaria), CS Minaur (Romania) și Lada Togliatti (Rusia). Acestea nu se pot intalni in grupa, fiind repartizate…