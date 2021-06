Stiri pe aceeasi tema

- Banatul Montan a ajuns in finala, alaturi de Delta Dunarii, Iași, Țara Maramureșului și Oradea. Cele șase locuri din Romania vor lupta pentru marele premiu - titulatura de Destinația Anului 2021.

- Proiectul vizeaza promovarea turismului intern prin popularizarea celor mai frumoase zone din tara. Cele 10 regiuni turistice care aveau joi, 4 iunie 2021, cele mai multe nominalizari se afla, in ordine alfabetica, Alba Iulia, Banatul de Munte, Municipiul Braila, Tinutul Conacelor - Covasna, Delta Dunarii,…

- Intre primele 10 destinatii care au in acest moment cele mai multe nominalizari se afla in ordine alfabetica: Alba Iulia, Banatul de Munte, Municipiul Braila, Tinutul Conacelor Covasna, Delta Dunarii, Tara Fagarasului, Municipiul Iasi, Tara Maramuresului, Oradea si Tara Vrancei. Initiativa Destinatia…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 2,8 și 2,4 pe scara Richter s-au produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, respectiv in Crișana, județul Arad. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 13.32, in zona seismica Vrancea,…

- Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a anuntat joi ca lanseaza serviciile de transport la cerere in Oradea, la numai o luna dupa ce a anuntat inaugurarea serviciului in cel de-al zecelea oras din Romania. "Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciile…

- Un seism cu magnitudinea de 2.4 grade a fost inregistrat in judetul Vaslui, la ora 22.28. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a avut loc la 11 kilometri adancime. Conform aceleiasi surse epicentrul a fost localizat la 37 km S de Iasi, 66 km NE de…

- Un seism cu magnitudinea de 3.0 grade a fost inregistrat, la ora 00.00, in judetul Vrancea Zona Seismica Vrancea.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul caracterizat drept slab a avut loc la coordonatele 45.78 N ; 26.65 E, la 77 kilometri adancime.…

- 61 de deputați și senatori ai coaliției de guvernare, in frunte cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, au depus la Senat un proiect de lege prin care sa se dea din nou drumul vanzarii pamantului romanesc, acuza liderul PSD, Marcel Ciolacu. „Un nou jaf național al coaliției de dreapta : vanzarea…