Cod galben de vreme rea in judetul Tulcea. Ce zona este vizata si cand expira atentionarea meteorologilor

Meteorologii au emis in aceasta seara o atentionare cod galben de vreme rea valabila in intervalul ora 19:45 pana la ora 20:45. Potrivit ANM, in judetul Tulcea la Chilia Veche se vor semnala… [citeste mai departe]