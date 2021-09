Stiri pe aceeasi tema

- Doua decese din cauze asociate COVID-19 au fost inregistrate in judetul Braila de la inceputul acestei saptamani, perioada in care numarul pacientilor spitalizati a ajuns la 25, opt fiind internati la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta, potrivit informatiilor prezentate,…

- Turneul SoNoRo Conac IX ajunge i în Brila iar pe 9 septembrie la Muzeul Brailei &ndash Centrul Cultural Nicpetre va avea loc un concert.Programul este alctuit din lucrri de Jean Sibelius Clara Schumann Maurice Ravel Fritz Kreisler Nikolai RimskiKorsakov Ludwig van Beethoven în interpretare...

- Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Brasov - 0, Braila - 3 si Tulcea - 5. Toate judetele si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in judetul Ilfov - 1,19 si in Capitala…

- Poliitii brileni împreun cu jandarmi poliiti locali poliiti de frontier i pompieri desfoar permanent aciuni de verificare pe raza judeului Brila privind modul de respectare a msurii izolrii sau carantinrii la domiciliu de ctre ceteni.Astfel în cursul zilei de ieri pe raza judeului Brila au...

- Sase persoane au fost sanctionate contraventional pentru nerespectarea masurii carantinarii la domiciliu, informeaza marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila, potrivit Agerpres. "Pe raza judetului Braila au fost depistate sase persoane care nu respectau masura carantinarii ce fusese…

- Doi tineri, unul judetul Vrancea si celalalt din judetul Braila, banuiti ca in ultimele doua luni ar fi inselat mai multe persoane din Vrancea prin metoda "COVID 19Prime;, au fost retinuti de politisti miercuri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea.Astazi, 4 august, ora 01,40, politistii…

- Spitalul de Psihiatrie &bdquoSf. Pantelimon&rdquo din Brila organizeaz concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioad nedeteminat a funciilor contractuale de execuie vacante dup cum urmeazinfirmier în cadrul Seciei psihiatrie 1 &ndash 3 posturiinfirmier în cadrul Seciei psihiatrie 3 &ndas...

- Toate judetele si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in judetul Alba - 0,17, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, in ultimele 24 de ore, cele…