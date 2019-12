Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au devenit celebri in Franța dupa ce au incalcat grav legea. Autoritațile franceze au fost prompte, așa ca nu i-au lasat pe romanii noștii sa se bucure prea mult de reușia ilegalitații comise. Ce fapta i-a adus pe aceștia in spatele gratiilor? Romani condamnați la 113 ani de inchisoare, in…

- Cinci asasini au fost inchiși dupa ce au incercat sa paseze o misiune unul catre celalalt, in Guangxi, China, scrie BBC . Omul de afaceri Tan Youhui a angajat un asasin pentru a-l elimina pe competitorul sau, pentru 282.000 de dolari, potrivit unui tribunal. Asasinul a angajat alt asasin pentru a rezolva…

- Un barbat de 43 de ani din satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, judetul Alba, arestat preventiv in urma cu 3 luni dupa ce si-a batut cu biciul cele trei fete minore, a primit o pedeapsa dura la prima instanta la care a fost trimis dosarul.

- Trei angajati ai Ocolului Silvic Raducaneni au fost condamnati definitiv intr-un dosar de coruptie. Cea mai mare pedeapsa a primit-o Nicolae Balint, fost sef district in cadrul unitatii, care a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Vasile Baran, fostul sef Ocolului Silvic, a fost si…

- Un barbat inchis in Penitenciarul Galati a reusit sa escrocheze 29 de romani, folosindu-se de abilitatea de a-si schimba tonalitatea vocii si de mai multi complici care ridicau banii de la victime. Prejudiciul este impresionant, depasind 60.000 de euro.

- FOTO – Arhiva Un barbat din localitatea bistrițeana Reteag, comuna Petru Rareș, a fost condamnat la inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de proxenetism. La data de 17 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis…

- Avocatul printesei Hassa bint Salman, Emmanuel Moyne, a anuntat imediat ca va face apel la decizie.Hassa bint Salman, in varsta de 42 de ani, care era vizata din decembrie 2017 de un mandat de arestare in urma faptelor petrecute in septembrie 2016, nu a asistat la procesul ei, in iulie,…

- Doi frați au incercat sa faca rost de bani simplu și rapid, dar s-au ales cu inchisoare. Incercand sa pacaleaca prin metoda accidentul, tinerii au sunat la poliție. Dispecerul a intrat in joc și s-a prefacut victima.