- Eroii-martiri ai Revolutiei de alta etnie decat cea romana au fost comemorati printr-un film-omagiu realizat de Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Guvernului Romaniei. La 18 decembrie, Romania celebreaza Ziua Minoritatilor Nationale, din randul carora au existat intotdeauna multe victime,…

- Au trecut 30 de ani de la Revolutia din 1989. In ziua de Craciun, sotii Nicolae si Elena Ceausescu au fost executati. Revolutia din 1989 a constat intr o serie de proteste, lupte de strada si demonstratii desfasurate in Romania, intre 16 si 25 decembrie 1989, care au dus la caderea dictatorului Nicolae…

- Este zi de doliu azi la Timisoara. Drapelele vor fi coborate in berna, cu panglici negre atasate. In memoria celor care si-au pierdut viata in timpul revolutiei, la Catedrala Mitropolitana, in biserici si cimitire vor avea loc slujbe si parastase si se vor depune coroane de flori la monumentele eroilor…

- Momente de reculegere, coroane de flori si lozinci din timpul Revolutiei din Decembrie 1989 au avut loc la traditionalul mars al suporterilor din Timisoara, care au comemorat evenimentele din urma cu exact 30 de ani.Suporterii alb-violeti au organizat Marsul Eroilor, un omagiu pe care acestia…

- Doi invitați speciali, Mihail Neamțu și Adrian Papahagi vor vorbi, la Brașov, despre Romania și memoria comunismului la 30 de ani de la Revoluția din 1989. La 30 de ani de la caderea comunismului, victimele sunt uitate, calaii absolviti de orice crima, barzilor ceausisti li se ridica statui, Marx e…

- Conform unei hotarari adoptate joi de consilierii municipali, bunul va fi inclus in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic. Proiectul are atasata si o autorizatie de construire, potrivit careia monumentul urmeaza sa fie…

- La Timișoara se aduna memorii și amintiri de la Revoluția din ’89. La 30 de ani de la momentul de cumpana din istoria Romaniei, timișorenii, și nu numai, sunt indemnați sa indrazneasca sa scormoneasca in trecut și sa-și faca publice amintirile din vremurile tulburi cand Romania se pregatea sa scape…