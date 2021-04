Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 31 de ani din Braila, acuzata ca si-a ucis sotul, apoi i-ar fi transat trupul si l-ar fi ascuns in mai multe locuri din curtea locuintei, a fost condamnata de judecatorii Tribunalului Braila a 23 de ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de omor in conditii de violenta…

- O femeie din Braila, de 31 de ani, acuzata ca si-a ucis sotul, apoi i-ar fi transat trupul si l-ar fi ascuns in mai multe locuri din curtea locuintei, a fost condamnata de judecatorii Tribunalului Braila la 23 de ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de omor in conditii de violenta in familie…

- Primarul comunei gorjene Bumbești-Pițic, Michy Nioața, a fost condamnat definitiv la 2 ani și trei luni de inchisoare cu executare pentru fraudarea bugetului Uniunii Europene. Sentința a fost pronunțata miercuri de Curtea de Apel din Craiova. Edilul ar fi fost implicat in obținerea ilegala de fonduri…

- Fostul președinte CJ Constanța Nicușor Constantinescu a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii ilegale a fundatiilor Fantasio si Thalia, anunța Antena3. Curtea de Apel Galati a mentinut pedeapsa aplicata de Tribunalul Constanta, in mai 2018. Conform…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a fost condamnat, joi, magistratii de la Curtea de Apel Galati, la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii ilegale a fundatiilor Fantasio si Thalia.

- Un tanar de 23 de ani dintr-o localitate din județul Galați este protagonistul uneia din cele mai barbare crime comise in ultimii ani in Romania. Expertiza psihiatrica a stabilit ca nu a simțit nicio urma de compasiune pentru victima sa, o femeie de 80 de ani. Un tanar din localitatea galateana Ivesti…

- Conform portal.just.ro, nu mai exista un al dosar cu acest obiect pe rolul instantelor din Constanta solutionat prin aplicarea unei pedepse asemanatoare. Judecatorii Sectiei penale si pentru cauze penale cu minori si de familie din Curtea de Apel Constanta au stabilit primul termen in apelul dosarului…

- Punct final in dosarul in care au fost judecați polițistul Claudiu Lup, angajatul Serviciului Permise Auto Bistrița-Nasaud, și Ilie Vartolomei din Parva, ambii acuzați de infracțiuni de corupție de procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Bistrița-Nasaud! Claudiu Lup a fost condamnat la 2 ani,…