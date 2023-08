Stiri pe aceeasi tema

- Burnley – Manchester City 0-3! Partida din prima etapa a sezonului de Premier League a fost in format live score, pe AS.ro. Erling Haaland a marcat o „dubla” in victoria categorica inregistrata de „cetateni”, in startul sezonului din Anglia. Erling Haaland a deschis scorul inca din minutul trei al duelului…

- Liga Portugal e live in AntenaPLAY. Meciurile din campionatul Portugaliei pot fi urmarite in direct, incepand chiar de vineri (11 august). Ai sport in AntenaPLAY, acolo unde il vei vedea etapa de etapa pe Alexandru Dobre, singurul roman din prima liga portugheza.

- CSKA 1948 Sofia – FCSB LIVE VIDEO | Vicecampioana Romaniei debuteaza in Europa in acest sezon contra echipei CSKA 1948 Sofia. Meciul este transmis LIVE exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY miercuri, de la ora 20:30. Atat FCSB, cat si CSKA 1948 Sofia au inceput cu dreptul campionatele din Romania, respectiv…

- Performanta fabuloasa reusita de Rodri, care a ajutat-o pe Spania sa castige UEFA Nations League. „La Roja” a invins-o in finala pe Croatia si a cucerit trofeul. Meciul care s-a disputat la Rotterdam a putut fi urmarit pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Eroul lui Manchester City din finala UEFA Champions…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…

- Cagliari – Bari 1-1. Turul finalei play-off-ului de promovare in Serie A a fost exclusiv in AntenaPLAY. Bari a egalat-o pe Cagliari in prelungirile partidei, cu un gol din penalty. Penalty-ul a fost transformat de Antenucci. Cheddira, atacantul lui Bari, a ratat un penalty in prima repriza. Un egal…

- Benny Adegbuyi a fost invins de Sofian Laidouni, in gala Glory 86, EXCLUSIV in AntenaPLAY. Meciul celor doi a fost de calificare pentru turneul final facut de Glory. Benny Adegbuyi a pierdut toate reprizele luptei cu francezul Laidouni.

- Etapa dramatica in Serie B! Echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila, Parma, a prins in-extremis locul 4 dupa ultima etapa din Serie B. Astfel, Parma va juca in semifinale in playoff-ul de promovare in Serie A. Palermo a ratat dramatic calificarea in playoff, intr-un meci transmis LIVE exclusiv…