- Starul hollywoodian Brad Pitt ar avea o relatie cu profesorul universitar si arhitecta americana Neri Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, care seamana destul de mult cu viitoarea sa fosta sotie, actrita Angelina Jolie, potrivit people.com.

- Patru echipe din Romania, dintre care doua din Timișoara, au participat la finala concursului internațional de programare „Zero Robotics”, organizat de Institutul Tehnologic din Massachusetts...

- Cele doua echipe din Timișoara care sunt in finala care are loc in cateva ore se afla in Boston, America. Este vorba despre echipa Cassiopeia, de la Liceul „Grigore Moisil” și echipa de la Colegiul Național Banațean din Timișoara. In cateva ore vor incepe concursul. Zero Robotics este un concurs…